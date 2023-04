Randonnée gourmande Stade de Besse Thuré Catégories d’Évènement: Thuré

Vienne

Randonnée gourmande Stade de Besse, 10 juin 2023, Thuré. Randonnée gourmande Samedi 10 juin, 18h30 Stade de Besse Sur inscription L’US Thuré-Besse organise une randonnée semi nocturne, samedi 10 juin 2023.

Repas campagnard le long du parcours.

Départ stade de Besse de 18h30 à 20h00.

Participation : adulte 14€ et – de 12 ans 7€.

Vous munir d’une lampe et d’un gilet fluo.

Date limite d’inscription mercredi 31 mai 2023 Stade de Besse Besse Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.08.16.57.07 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.71.21.86.15 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.37.50.72.83 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.21.70.09.23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T18:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00

2023-06-10T18:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00 Randonnée

