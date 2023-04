CERAMIC NETWORK Stade de Beaublanc Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

CERAMIC NETWORK Stade de Beaublanc, 23 mai 2023, Limoges. CERAMIC NETWORK 23 – 25 mai Stade de Beaublanc Tarifs selon profils – Sur inscription Ceramic Network 2023 est organisé par le Pôle Européen de la Céramique. Ceramic Network est une convention d’affaires internationale sur les applications industrielles et techniques de la céramique, organisée tous les 3 ans rassemblant 250 professionnels.

Vous participerez à des rendez-vous ciblés et préorganisés avec des experts du domaine des céramiques et des traitements de surfaces.

En parallèle de ces rendez-vous, la participation à cet évènement offre également la possibilité d’assister à des conférences thématiques (sur la défense, l’énergie et le recyclage ou encore les nouveaux procédés intelligents), des visites de sites ainsi qu’à un dîner de gala.

La liste des exposants inscrits à ce jour est disponible sur le site de l’évènement ainsi que le programme. Stade de Beaublanc 20 Bd de Beaublanc, 87100 Limoges Limoges 87100 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ceramicnetwork2023.vimeet.events/en/question/464 »}] [{« link »: « https://ceramic-network.fr/ »}, {« link »: « https://ceramic-network.fr/exhibitor-list/ »}, {« link »: « https://ceramic-network.fr/program/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T09:00:00+02:00 – 2023-05-23T18:00:00+02:00

2023-05-25T09:00:00+02:00 – 2023-05-25T16:00:00+02:00 céramique céramiques techniques

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Stade de Beaublanc Adresse 20 Bd de Beaublanc, 87100 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Stade de Beaublanc Limoges

Stade de Beaublanc Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

CERAMIC NETWORK Stade de Beaublanc 2023-05-23 was last modified: by CERAMIC NETWORK Stade de Beaublanc Stade de Beaublanc 23 mai 2023 Limoges Stade de Beaublanc Limoges

Limoges Haute-Vienne