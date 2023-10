FESTIVAL DANNEL’ZIK Stade Dannelbourg, 14 juin 2024, Dannelbourg.

Dannelbourg,Moselle

Tu as envie de danser, de t’amuser, de retrouver tes potes ? L’association DANNEL’ZIK se réjouit de ta participation à cette 7ème édition ! La recette reste inchangée: des groupes festifs, de la bonne humeur, à manger et à boire…

L’entrée sera toujours gratuite mais n’hésite pas à jeter une pièce ou un billet dans le chapeau pour nous aider à payer les artistes.

La programmation est en cours de finalisation… Stay tuned !. Tout public

Vendredi 2024-06-14 fin : 2024-06-15 . 0 EUR.

Stade

Dannelbourg 57820 Moselle Grand Est



Do you want to dance, have fun and meet up with your friends? The DANNEL’ZIK association is looking forward to your participation in this 7th edition! The recipe remains unchanged: festive bands, good spirits, food and drink…

Admission will still be free, but don’t hesitate to throw a coin or a ticket in the hat to help us pay the artists.

The program is currently being finalized… Stay tuned!

¿Quieres bailar, divertirte y reunirte con tus amigos? La asociación DANNEL’ZIK espera su participación en esta 7ª edición La receta sigue siendo la misma: grupos festivos, buen humor, comida y bebida…

La entrada seguirá siendo gratuita, pero no dude en echar una moneda o un billete al sombrero para ayudarnos a pagar a los artistas.

El programa se está ultimando… Esté atento

Du hast Lust zu tanzen, dich zu amüsieren und deine Kumpels zu treffen? Der Verein DANNEL’ZIK freut sich auf deine Teilnahme an der siebten Ausgabe! Das Rezept bleibt unverändert: festliche Gruppen, gute Laune, Essen und Trinken…

Der Eintritt ist immer kostenlos, aber zögern Sie nicht, eine Münze oder einen Schein in den Hut zu werfen, um uns zu helfen, die Künstler zu bezahlen.

Das Programm wird derzeit noch fertiggestellt… Stay tuned!

