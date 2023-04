Meeting international SATUC Toulouse Athlé Stade Daniel Faucher Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Meeting international SATUC Toulouse Athlé Stade Daniel Faucher, 18 mai 2023, Toulouse. Meeting international SATUC Toulouse Athlé Jeudi 18 mai, 14h00 Stade Daniel Faucher Rendez-vous le 18 mai pour une nouvelle édition du meeting international du SATUC !

A la conquête des minimas pour les championnats du monde de Budapest, les toulousains Djilali Bedrani et Benjamin Robert donnent rendez-vous à toute l’armada du demi-fond français et européen !

Au programme : 14h – 17h : animation école d’athlétisme et poussins départementale + pass-athlé

17h30 : relais 800-200-200-800m

18h : 400m femme

18h15 : 400m homme

18h30 : 800m femme

18h45 : 800m homme

19h : 1500m femme

19h15 : 1500m homme

19h45 : 3000m steeple femme

19h45 : 3000m steeple femme

20h : 3000m steeple homme

2023-05-18T14:00:00+02:00 – 2023-05-18T21:00:00+02:00

2023-05-18T14:00:00+02:00 – 2023-05-18T21:00:00+02:00 SATUC

