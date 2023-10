Octobre rose stade Da rui Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Octobre rose stade Da rui Lille, 21 octobre 2023, Lille. Octobre rose Samedi 21 octobre, 09h00 stade Da rui gratuit, sur inscription pour le repas L’ES Lille Louviere organise une journée festive autour du theme « Octobre Rose ».

Elle aura lieu le samedi 21 octobre 2023 au stade Darui (203 rue du Buisson 59800 Lille).

Au programme:

-plateau U6 à U13 féminine

-Match sénior féminine

-Atelier couture « coussin du coeur »

-Pizzas offertes par le club (sur inscription) stade Da rui avenue Duray Lille 59561 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

