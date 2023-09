Trail Pom’Haies Vergers, édition 2023 Stade Claude Bisson et centre du village Cambremer, 15 octobre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Trail Pom’Haies Vergers

Le Trail Pom’haies vergers » est une épreuve inscrite au calendrier des courses hors stade, organisée par l’association AO2C.

Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 15 octobre 2023 à Cambremer.

Il s’agit d’une course nature chronométrée, empruntant les chemins, les vergers, les bois de Cambremer et traversant des caves et des propriétés privées.

3 distances sont proposées : une d’environ 11 kms, une autre d’environ 16 kms et la plus longue d’environ 30 kms.

Le programme de la journée :

A partir de 07h30 : accueil, retrait des dossards au stade Claude Bisson à Cambremer

Inscription pour la marche sur place.

Départ de la course, depuis le bourg de Cambremer à 09h00 pour le 30 kms, 09h30 pour le 16 kms et 10h00 pour le 11 kms.

Information & réservations

Entrée libre, participation payante sur inscription, tarifs 12 et 18 euros

Cambremer

Stade Claude Bisson Cambremer – Stade Claude Bisson Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer.

2023-10-15 07:30:00 fin : 2023-10-15 . .

Stade Claude Bisson et centre du village

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Trail Pom’Haies Vergers

Trail Pom?haies vergers » is an off-stage race organized by the AO2C association.

This year, the event will take place on Sunday, October 15, 2023 in Cambremer.

This is a timed nature race through the paths, orchards and woods of Cambremer, passing through cellars and private property.

3 distances are proposed: one of around 11 kms, another of around 16 kms and the longest of around 30 kms.

The day’s program:

From 07:30: welcome and bib collection at the Claude Bisson stadium in Cambremer

On-site registration for the walk.

Start of the race, from the village of Cambremer at 09:00 for the 30 kms, 09:30 for the 16 kms and 10:00 for the 11 kms.

Information & reservations

Free entry, paid participation on registration, prices 12 and 18 euros

Cambremer

Stade Claude Bisson Cambremer – Stade Claude Bisson Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer

Trail Pom’Haies Vergers

El Trail Pom’haies vergers es una prueba del calendario de carreras fuera de etapa, organizada por la asociación AO2C.

Este año, la prueba tendrá lugar el domingo 15 de octubre de 2023 en Cambremer.

Se trata de una carrera cronometrada por la naturaleza a través de los caminos, huertos y bosques de Cambremer, pasando por bodegas y propiedades privadas.

se proponen 3 distancias: una de unos 11 kms, otra de unos 16 kms y la más larga de unos 30 kms.

Programa del día:

A partir de las 07:30: bienvenida y recogida de dorsales en el estadio Claude Bisson de Cambremer

Inscripción para la marcha in situ.

Salida de la carrera desde el pueblo de Cambremer a las 09:00 para los 30 kms, 09:30 para los 16 kms y 10:00 para los 11 kms.

Información y reservas

Entrada gratuita, participación de pago en el momento de la inscripción, precios 12 y 18 euros

Cambremer

Stade Claude Bisson Cambremer – Stade Claude Bisson Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer

Trail Pom’Haies Vergers (Trail Pom’Haies Obstgärten)

Der Trail Pom?haies vergers » ist ein im Kalender der stadionfernen Rennen eingetragener Wettkampf, der von der Vereinigung AO2C organisiert wird.

Dieses Jahr findet die Veranstaltung am Sonntag, den 15. Oktober 2023 in Cambremer statt.

Es handelt sich um einen Naturlauf mit Zeitmessung, der durch die Wege, Obstgärten und Wälder von Cambremer führt und dabei auch Weinkeller und Privatbesitz durchquert.

es werden 3 Distanzen angeboten: eine von ca. 11 km, eine andere von ca. 16 km und die längste von ca. 30 km.

Das Programm des Tages :

Ab 07:30 Uhr: Empfang, Abholung der Startnummern im Stadion Claude Bisson in Cambremer

Anmeldung für den Marsch vor Ort.

Start des Laufs, ab dem Marktflecken von Cambremer um 09:00 Uhr für den 30 kms-Lauf, 09:30 Uhr für den 16 kms-Lauf und 10:00 Uhr für den 11 kms-Lauf.

Informationen & Reservierungen

Freier Eintritt, kostenpflichtige Teilnahme nach Anmeldung, Preise 12 und 18 Euro

Cambremer

Stade Claude Bisson Cambremer – Stade Claude Bisson Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité