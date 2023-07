Trail Pom’Haies Vergers 2023 Stade Claude Bisson Cambremer Cambremer, 15 octobre 2023, Cambremer.

Le Trail Pom’haies vergers » est une épreuve inscrite au calendrier des courses hors stade, organisée par l’association AO2C.

Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 15 octobre 2023 à Cambremer.

Il s’agit d’une course nature chronométrée, empruntant les chemins, les vergers, les bois de Cambremer et traversant des caves et des propriétés privées.

3 distances sont proposées : une d’environ 11 kms, une autre d’environ 16 kms et la plus longue d’environ 30 kms.

Le programme de la journée :

A partir de 07h30 : accueil, retrait des dossards au stade Claude Bisson à Cambremer

Inscription pour la marche sur place.

Départ de la course, depuis le bourg de Cambremer à 09h00 pour le 30 kms, 09h30 pour le 16 kms et 10h00 pour le 11 kms.

Stade Claude Bisson Avenue des Tilleuls 14340 Cambremer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Association AO2C