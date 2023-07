Pétanque à la mêlée, le 23 juillet 2023 Stade Claude Bisson Cambremer, 23 juillet 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Pétanque à la mêlée le dimanche 23 juillet à Cambremer !

L’amicale des pompiers de Cambremer vous donne rendez-vous le dimanche 23 juillet 2023 pour un concours de pétanque à la mêlée !!

Où ?

Au Stade Claude Bisson de Cambremer.

Quand ?

Dimanche 23 juillet, inscription à partir de 9h15

Début du tournoi 10h00

Tarifs : inscription à la journée 5€/personne ou 3€ la demi-journée/personne.

Tombola à 1€ le ticket.

Buvette et restauration sur place.

Cadeau pour tous les participants !.

2023-07-23 10:00:00

Stade Claude Bisson

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Pétanque à la mêlée on Sunday, July 23 in Cambremer!

L’amicale des pompiers de Cambremer looks forward to seeing you on Sunday, July 23, 2023 for a pétanque competition!

Where?

At the Claude Bisson Stadium in Cambremer.

When?

Sunday, July 23, registration from 9:15 a.m

Tournament starts 10:00 am

Prices: full-day registration 5? per person or half-day 3? per person.

Tombola at 1? per ticket.

Refreshments and catering on site.

Gifts for all participants!

¡Pétanque à la mêlée el domingo 23 de julio en Cambremer!

¡L’amicale des pompiers de Cambremer te invita a una competición de petanca el domingo 23 de julio de 2023!

¿Dónde se celebrará?

En el estadio Claude Bisson de Cambremer.

¿Cuándo?

Domingo 23 de julio, inscripción a partir de las 9.15 h

Inicio del torneo a las 10.00

Precios: inscripción para todo el día 5 euros/persona o 3 euros/persona para medio día.

Tómbola a 1? por entrada.

Refrescos y catering in situ.

Regalos para todos los participantes

Pétanque à la mêlée am Sonntag, den 23. Juli in Cambremer!

Der Freundeskreis der Feuerwehr Cambremer lädt Sie am Sonntag, den 23. Juli 2023, zu einem Boule-Wettbewerb ein!!!

Wo?

Im Stadion Claude Bisson in Cambremer.

Wann ?

Sonntag, 23. Juli, Anmeldung ab 9.15 Uhr

Beginn des Turniers 10.00 Uhr

Preise: Anmeldung für einen ganzen Tag 5 Euro pro Person oder 3 Euro für einen halben Tag pro Person.

Tombola für 1? pro Los.

Getränke und Speisen vor Ort.

Geschenke für alle Teilnehmer!

