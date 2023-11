Randonnée pédestre organisée par le Refuge d’Epernay Stade Chouilly, 25 novembre 2023, Chouilly.

Chouilly,Marne

Venez participer à la randonnée pédestre organisée par le Refuge d’Epernay au départ de Chouilly.

3 parcours avec ravitaillement pour un prix de 6€ par personne : 5,5 km, 8,5 km et 12,5 km.

Les randonneurs pourront rencontrer les chiens et bénévoles du refuge.

Les chiens sont autorisés sur la randonnée, tenue en laisse.

Les profits seront versés à l’AIMAA

Départs de 9h à 14h.

2023-11-25

Stade rue de la cerisière

Chouilly 51530 Marne Grand Est



Come and take part in the hike organized by the Refuge d’Epernay, departing from Chouilly.

3 routes with refreshments for 6? per person: 5.5 km, 8.5 km and 12.5 km.

Hikers can meet the shelter’s dogs and volunteers.

Dogs are allowed on the hike, on a leash.

Profits will be donated to AIMAA

Departures from 9 a.m. to 2 p.m

Participe en la marcha organizada por el Refugio de Epernay, con salida en Chouilly.

3 recorridos con avituallamiento por un precio de 6? por persona: 5,5 km, 8,5 km y 12,5 km.

Los senderistas podrán conocer a los perros y a los voluntarios del refugio.

Se admiten perros, pero deben ir atados.

Los beneficios se donarán a AIMAA

Salidas de 9.00 a 14.00 horas

Nehmen Sie an der vom Epernay Refuge organisierten Wanderung von Chouilly aus teil.

es gibt 3 Strecken mit Verpflegung zum Preis von 6? pro Person: 5,5 km, 8,5 km und 12,5 km.

Die Wanderer können die Hunde und freiwilligen Helfer des Tierheims kennenlernen.

Hunde sind auf der Wanderung erlaubt und müssen an der Leine geführt werden.

Die Einnahmen werden an AIMAA gespendet

Abfahrten von 9 Uhr bis 14 Uhr

