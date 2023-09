LA NUIT EST BELLE Stade Charles Jacquin Saint-Dizier, 22 septembre 2023, Saint-Dizier.

LA NUIT EST BELLE Vendredi 22 septembre, 21h00 Stade Charles Jacquin

A l’occasion de la 3ème édition de la Nuit est belle, manifestation qui vise à réduire la pollution nocturne, la ville de Saint-Dizier, l’Observatoire astronomique de Valcourt et la LPO Champagne-Ardenne organisent un atelier d’observation de la voute céleste et une sortie crépusculaire pour aller à l’écoute des silences et des bruits de la nuit.

Stade Charles Jacquin Avenue du Général Giraud 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Les Ajots Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.68.47.06 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.36.89.36.29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.06.22.18 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@observatoire-valcourt.fr »}]

2023-09-22T21:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

La Nuit est belle Observation des étoiles