Gironde Le feu d’artifice à Ambarès-et-Lagrave ! Stade Charles Beauvais Ambarès-et-Lagrave, 13 juillet 2023, Ambarès-et-Lagrave. Le feu d’artifice à Ambarès-et-Lagrave ! Jeudi 13 juillet, 20h00 Stade Charles Beauvais Entrée libre. À Ambarès-et-Lagrave, la soirée s’annonce très animée : la ville a prévu des jeux pour les enfants et une animation musicale avec le chanteur Alain Viccente.

Un foodtruck sera présent pour profiter du spectacle le ventre plein ! Puis, à 23h, le grand feu d’artifice sera tiré au-dessus du stade Charles Beauvais. Infos pratiques Tir du feu d’artifice : 23h

Stade Charles Beauvais, rue de Sauvin – 33440 Ambarès-et-Lagrave Stade Charles Beauvais Rue de Sauvin – 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://m.ambaresetlagrave.fr/page_evenement.php?id=37310 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

