Octobre Rose Stade Champdeniers, 8 octobre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Le Comité des Fêtes de Champdeniers se mobilise pour Octobre Rose, le dimanche 8 octobre.

Marche de 10 km(10€) avec ravitaillement sur le parcours.

Marche de 5 km (5€) parcours familial.

2 parcours au départ du stade.

Recette intégralement reversée pour la lutte contre le cancer du sein,

Pré inscription : 06.01.83.27.94 Christophe ou au 06.75.56.42.98 Julien.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Stade

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Champdeniers is mobilizing for Pink October, on Sunday October 8.

10 km (10?) walk with refreshments along the way.

5 km walk (5?) family trail.

2 routes departing from the stadium.

All proceeds donated to the fight against breast cancer,

Pre-registration: 06.01.83.27.94 Christophe or 06.75.56.42.98 Julien

El Comité des Fêtes de Champdeniers participa en la campaña Octubre Rosa el domingo 8 de octubre.

Marcha de 10 km (10′) con avituallamiento.

Recorrido familiar de 5 km.

2 recorridos con salida desde el estadio.

Todos los beneficios se destinarán a la lucha contra el cáncer de mama,

Preinscripción: 06.01.83.27.94 Christophe o 06.75.56.42.98 Julien

Das Festkomitee von Champdeniers beteiligt sich am Sonntag, dem 8. Oktober, an der Aktion « Rosa Oktober ».

10 km lange Wanderung (10?) mit Verpflegung auf der Strecke.

5 km lange Wanderung (5?) für Familien.

2 Strecken ab dem Stadion.

Die Einnahmen werden vollständig für den Kampf gegen Brustkrebs gespendet,

Voranmeldung: 06.01.83.27.94 Christophe oder 06.75.56.42.98 Julien

