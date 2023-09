Olympiades archi-sciences au Chambéry Savoie Stadium Stade Chambéry, 14 octobre 2023, Chambéry.

Olympiades archi-sciences au Chambéry Savoie Stadium Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Stade Gratuit et ouvert à tous à partir de 7 ans (enfants accompagnés) – Inscription obligatoire

Pourquoi ça tient ? Comment ça marche ? Venez découvrir et comprendre par vous-même en équipes tous les secrets du nouveau stade municipal de Chambéry à travers cinq épreuves-ateliers sur l’architecture, la science et le sport évidemment ! Que vous soyez plutôt sportif, fin observateur, quizz-addict ou simple curieux, vous possédez forcément une qualité pour mener vos coéquipiers à la victoire.

Pot convivial offert après l’effort.

Equipes constituées sur place le jour même, venir vêtu d’une tenue confortable et adaptée à la météo (activité en extérieur).

Stade 1 place du stade, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Bissy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.chambery.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 70 15 94 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Photo : caue de la savoie – Architecte : pateyarchitectes