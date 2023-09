Forum des Associations Sportives du Parc Lescure et visites du stade Chaban-Delmas Stade Chaban-Delmas Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Forum des Associations Sportives du Parc Lescure et visites du stade Chaban-Delmas Stade Chaban-Delmas Bordeaux, 23 septembre 2023, Bordeaux. Forum des Associations Sportives du Parc Lescure et visites du stade Chaban-Delmas Samedi 23 septembre, 10h00 Stade Chaban-Delmas Entrée libre, visites guidées gratuites FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU PARC LESCURE LE 23 SEPTEMBRE Le samedi 23 septembre, venez découvrir le Parc Lescure/stade Chaban-Delmas à l’occasion d’une journée « Sport et Patrimoine » unique ! Au programme :

-le 2ème Forum des associations sportives du Parc Lescure avec cours portes ouvertes, initiations et démonstrations sportives par les clubs et associations du stade annexe: boxe anglaise, canne de combat, gymnastique rythmique, jiu jitsu brésilien, fitness, savate boxe française, pelote basque, wa jutsu, capoeira, arts martiaux historiques européens et bien d’autres ! -des Visites guidées (gratuites, sans réservation) du Parc Lescure/stade Chaban-Delmas par Préservons Lescure de 10h à 18h à la découverte du riche patrimoine architectural, historique et sportif d’un site inscrit au titre des Monuments Historiques en 2022 Le Parc Lescure, patrimoine vivant, est à découvrir le samedi 23 septembre uniquement!

De 10h à 18h, entrée libre, place Johnston.

Pour le programme complet, suivez Préservons Lescure sur Facebook, Twitter/X et Instagram.

Renseignements par mail à : associationpreservonslescure@gmail.com Stade Chaban-Delmas Place Johnston Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « associationpreservonslescure@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:associationpreservonslescure@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

