Gironde Assistez à l’entraînement de l’équipe de Nouvelle-Zélande ! Stade Chaban-Delmas Bordeaux, 18 septembre 2023, Bordeaux. Assistez à l’entraînement de l’équipe de Nouvelle-Zélande ! Lundi 18 septembre, 17h30 Stade Chaban-Delmas Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Inscription en ligne obligatoire. Rendez-vous lundi 18 septembre 2023 (17h30) au Stade Chaban-Delmas !

Entrée gratuite avec inscription obligatoire via la billetterie en ligne, dans la limlite des 7 000 places ouvertes.

Infos pratiques :

– Ouverture des portes à 16h30 (arrivez en avance !)

– Des contrôles de sécurité seront réalisés à l’entrée du stade.

#RWC2023

En savoir plus sur la Coupe du monde de rugby 2023 sur la métropole bordelaise : https://rugby2023.bordeaux-metropole.fr/

2023-09-18T17:30:00+02:00 – 2023-09-18T19:30:00+02:00

