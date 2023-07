RUGBY – Calendrier du Top 14 Stade Chaban-Delmas Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde RUGBY – Calendrier du Top 14 Stade Chaban-Delmas Bordeaux, 26 août 2023, Bordeaux. RUGBY – Calendrier du Top 14 26 août 2023 – 8 juin 2024 Stade Chaban-Delmas Tarifs et réservations en ligne. Le TOP 14 constitue l’élite du Championnat de France professionnel de rugby à XV, organisé par la Ligue Nationale de Rugby. Les quatorze équipes engagées chaque saison se disputent le titre de Champion de France ainsi que la répartition des places qualificatives pour les coupes d’Europe. Au programme, ce sont 13 matches qui auront lieu à Bordeaux ! Le premier match de l‘Union Bordeaux Bègles pour cette nouvelle saison 2022-2023 se jouera à Chaban face au Stade Toulousain. La saison dernière, cette affiche avait provoqué un « guichets fermés » moins de 4 jours après l’ouverture de la billetterie. Les matches UBB – Castres > Le 26/08/2023 – Stade Chaban-Delmas UBB – Toulon > Le 03/09/2023 – Stade Chaban-Delmas UBB – Montpellier > Le 04/11/2023 – Stade Chaban-Delmas UBB – Perpignan > Le 25/11/2023 – Stade Chaban-Delmas UBB – Lyon > Le 23/12/2023 – Stade Chaban-Delmas UBB – Bayonne > Le 06/01/2024 – Stade Chaban-Delmas UBB – Stade Français > Le 27/01/2024 – Stade Chaban-Delmas UBB – Pau > Le 17/02/2024 – Stade Chaban-Delmas UBB – Racing 92 > Le 02/03/2024 – Stade Chaban-Delmas UBB – Stade Toulousain > Le 23/03/2024 – Stade Chaban-Delmas UBB – Clermont > Le 20/04/2024 – Stade Chaban-Delmas

