Concours de Palets Stade, 18 mai 2023, Caro. Concours de Palets Jeudi 18 mai, 13h30 Stade Concours par équipe de 2 (5€ par joueur) Que vous soyez des joueurs avertis ou que vous vouliez découvrir ce jeu étrange pratiqué dans toute la Bretagne, c’est le moment de venir vous initier et d’essayer de gagner les nombreux lots !

Concours en intérieur possible en fonction de la météo. Stade chemin du terrain des sports CARO Caro 56140 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T13:30:00+02:00 – 2023-05-18T18:00:00+02:00

