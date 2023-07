Festival Cirque et Musique Stade Caniac-du-Causse, 5 août 2023, Caniac-du-Causse.

Caniac-du-Causse,Lot

L’Association Chez Namphaise propose cet été une journée festival autour du cirque, du théâtre et de la musique !.

2023-08-05 17:00:00 fin : 2023-08-05 00:00:00. 20 EUR.

Stade

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie



The Chez Namphaise Association is offering a one-day festival of circus, theater and music this summer!

Este verano, la asociación Chez Namphaise ofrece un festival de circo, teatro y música de un día de duración

Der Verein Chez Namphaise bietet diesen Sommer einen Festivaltag rund um Zirkus, Theater und Musik an!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Labastide-Murat