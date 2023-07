Vide-greniers Stade Bouzy-la-foret Catégorie d’Évènement: Bouzy-la-foret Vide-greniers Stade Bouzy-la-foret, 27 août 2023, Bouzy-la-foret. Vide-greniers Dimanche 27 août, 07h00 Stade Vide-greniers, organisé par le comité des fêtes au stade, buvette et restauration sur place. Stade Salle rouge sur le stade derrière la mairie., Bouzy-la-foret Bouzy-la-foret [{« type »: « email », « value »: « cdf.ladon@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T07:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-08-27T07:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 FMACEN045V508098 Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Bouzy-la-foret Autres Lieu Stade Adresse Salle rouge sur le stade derrière la mairie., Bouzy-la-foret Ville Bouzy-la-foret Lieu Ville Stade Bouzy-la-foret

Stade Bouzy-la-foret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouzy-la-foret/