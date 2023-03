Vide-greniers Stade Bouzy-la-foret Catégorie d’Évènement: Bouzy-la-Forêt

Vide-greniers Stade, 11 juin 2023, Bouzy-la-foret. Vide-greniers 11 juin et 10 septembre Stade Vide-greniers au stade, buvette et restauration sur place, organisé par l’association « Fêtes & Traditions Châtillonnaises ». Stade Salle rouge sur le stade derrière la mairie., Bouzy-la-foret Bouzy-la-foret [{« type »: « email », « value »: « bardin.jeanmichel45@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T08:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

2023-09-10T08:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00 FMACEN045V508SMR Pixabay

