Tournoi de Foot Stade Bourg-Fidèle, 29 juillet 2023, Bourg-Fidèle.

Bourg-Fidèle,Ardennes

8 joueurs + 3 remplaçants équipe féminine et mixte acceptées20€ par équipe Buvette et barbecue sur place.

2023-07-29 fin : 2023-07-30 . .

Stade

Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est



8 players + 3 substitutes women’s and mixed teams accepted20? per team Refreshment bar and barbecue on site

8 jugadores + 3 suplentes Se aceptan equipos femeninos y mixtos 20? por equipo Bar de refrescos y barbacoa in situ

8 Spieler + 3 Ersatzspieler Frauen- und gemischte Teams akzeptiert 20? pro Team Grill und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme