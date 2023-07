Fêtes locales Stade Boueilh-Boueilho-Lasque, 14 juillet 2023, Boueilh-Boueilho-Lasque.

Boueilh-Boueilho-Lasque,Pyrénées-Atlantiques

14h : tournoi de pétanque en doublette.

17h : marche de 6 km + jeux pour les enfants

19h : repas des producteurs animé par le groupe de musique Trio Good Vib’S.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Stade

Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm: pétanque doubles tournament.

5pm: 6 km walk + games for children

7pm: producers’ meal with live music by Trio Good Vib’S

14.00 h: torneo de dobles de petanca.

17:00 h: marcha de 6 km + juegos para niños

19.00 h: comida de productores con música en directo a cargo del trío Good Vib’S

14 Uhr: Boulespielturnier im Doppelpack.

17 Uhr: 6 km lange Wanderung + Spiele für Kinder

19 Uhr: Essen der Erzeuger, musikalisch umrahmt von der Musikgruppe Trio Good Vib’S

Mise à jour le 2023-07-07 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN