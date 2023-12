Course nature – La ronde des légendes Stade Blond, 9 juin 2024, Blond.

Blond Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 12:00:00

Le Guidon Bellachon vous propose une course nature et trail de 23km et deux courses nature de 12 et 8,5 km ainsi qu’un cani-cross de 8,5km..

Stade

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin