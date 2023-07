Académie Fratellini Stade Bernard Lama Villetaneuse, 22 juillet 2023, Villetaneuse.

Académie Fratellini Samedi 22 juillet, 18h00 Stade Bernard Lama Gratuit

Avec ce spectacle annoncé comme un instant de suspension dans la course effrénée du monde, les 2 frères Christian et Fraçois BEN AÏM mettent en piste les apprenti.e.s de 2e année. dans et autour d’un structure spécialement coçue, il scultivent la suspension dans tout ses états !

Accès libre et gratuit pour tous les publics

Stade Bernard Lama 40 rue Edouard Vaillant 93430 Villetaneuse Villetaneuse 93430 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 85 57 39 00 https://www.mairie-villetaneuse.fr/

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

©erwannquéré