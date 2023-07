Concert de KIN’GONGOLO KINIATA Stade Bernard Lama Villetaneuse Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

Villetaneuse Concert de KIN’GONGOLO KINIATA Stade Bernard Lama Villetaneuse, 8 juillet 2023, Villetaneuse. Concert de KIN’GONGOLO KINIATA Samedi 8 juillet, 18h30 Stade Bernard Lama Gratuit Rendez-vous le 8 juillet à 18h30 pour la soirée d’inauguration de l’été à Villetaneuse.

Apéritif festif et musical avec le groupe de Rock DND.

Puis à 20h30 Concert du KIN’GONGOLO KINIATA

Accès libre et gratuit pour tous les publics. Stade Bernard Lama 40 rue Edouard Vaillant 93430 Villetaneuse Villetaneuse 93430 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 85 57 39 00 https://www.mairie-villetaneuse.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

