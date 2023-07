L’Eté à Villetaneuse Stade Bernard Lama Villetaneuse, 8 juillet 2023, Villetaneuse.

L’Eté à Villetaneuse 8 juillet – 5 août Stade Bernard Lama Gratuit

L’Eté à Villetaneuse est un événement populaire qui se déroule du 8 juillet au 5 août (du lundi au samedi) dans un quartier prioritaire, et sur un site sportif (stade Bernard Lama).

L’intérêt est de proposer une programmation éclectique en direction de tous les habitants (jeune public, jeunesse, seniors, personnes empêchées) : concert, spectacles, cinéma, ateliers artistiques, activités sportives. Le dispositif « Savoir nager » est sur site. Le programme d’activités est conçu conjointement par les services municipaux, les associations, le Centre socio-culturel Clara Zetkin, la Maison de quartier Langevin et des partenaires associés (compagnies d’artistes, prestataires, etc.).

Ouvert du 8 juillet au 5 août

du lundi au samedi

de 15h à 20h, sauf nocturne les samedis soir

Gratuit

Stade Bernard Lama 40 rue edouard vaillant, 93430 Villetaneuse Villetaneuse 93430 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 85 57 39 00 https://www.mairie-villetaneuse.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

2023-08-05T15:00:00+02:00 – 2023-08-05T22:30:00+02:00

©erwannquéré