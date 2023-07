Les nocturnes de Villetaneuse Benjamin PIAT Stade Bernard Lama, 40 rue Edouard Vaillant Villetaneuse Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

Villetaneuse Les nocturnes de Villetaneuse Benjamin PIAT Stade Bernard Lama, 40 rue Edouard Vaillant Villetaneuse, 15 juillet 2023, Villetaneuse. Les nocturnes de Villetaneuse Benjamin PIAT Samedi 15 juillet, 20h30 Stade Bernard Lama, 40 rue Edouard Vaillant Gratuit Inspiré d’évasion, teinté d’exostisme, rythmé de percussions organiques et zesté de guitares latines, la spectacle de Benjamin PIAT est une invitation au voyage.

Tout public

Tout public

Gratuit
Stade Bernard Lama, 40 rue Edouard Vaillant
Villetaneuse 93430
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

2023-07-15T20:30:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

Samedi 15 juillet, 20h30

