Villeneuve-d'Ascq Courir ensemble Stade Beaucamp Villeneuve-d’Ascq, 14 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq. Courir ensemble Dimanche 14 janvier 2024, 09h00 Stade Beaucamp Sur inscription L’US Ascq orgnaise dimanche 14 janvier 2024 à partir de 9h une course familiale au stade Pierre-Beaucamp. Au programme : 3 courses de 4km, 1km et 8km ainsi qu’une catégorie déguisements ! 9h : échauffement

9h15 : départ du 4km (4€)

10h : défilé des coureurs déguisés avec récompenses – Gratuit

10h15 : départ du 1km des familles – Gratuit

10h45 : départ du 8km (4€)

Gratuit pour les moins de 12 ans Inscriptions : lundi, mercfredi, jeudi, vendredi au secrétariat de l'US Ascq Infos sur Facebook : US ASCQ OFFICIEL Stade Beaucamp 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

2024-01-14T09:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:30:00+01:00

