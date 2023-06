US Ascq – Challenge Ali Helal Stade Beaucamp Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq US Ascq – Challenge Ali Helal Stade Beaucamp Villeneuve-d’Ascq, 10 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. US Ascq – Challenge Ali Helal Samedi 10 juin, 09h00 Stade Beaucamp Gratuit Samedi 10 juin dès 9h se jouera la deuxième édition des Challenges Ali HELAL au stade Pierre Beaucamp de Villeneuve-d’Ascq. Deux magnifiques journées qui rendront hommage à Ali HELAL et Bruno PLUMECOCQ. Une grande tombola vous permettra de gagner de nombreux maillots de joueurs professionnels dédicacés (Bayern Munich, Arsenal, RC Lens, LOSC, Sélection du Mali, FAR Rabat, OL, VAFC, ESTAC, Amiens, AJ Auxerre, Toulouse FC, FC Nantes, Stade Brestois, FC Annecy, Le Mans, SM Caen…). Restauration possible sur place. Stade Beaucamp 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

