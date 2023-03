Mental monumental Stade Beaublanc, 26 avril 2023, Limoges.

Mental monumental Mercredi 26 avril, 18h30 Stade Beaublanc 50 €/personne

Organisé par le Limoges football en collaboration avec Limoges Business club

Intervention suivie d’un cocktail dînatoire.

Entrée : 50 €/personne

Réserver à l’adresse suivante :

https://my.weezevent.com/michael-aguilar-mental-monumental

Les spécialistes de la réussite sportive et entrepreneuriale sont aujourd'hui unanimes : ce qui fait vraiment la différence entre un champion et tous les autres ne relève pas de sa force physique, de son talent, de ses connaissances ou de son expertise technique, mais trouve son origine dans sa force mentale. ​ Dans presque tous les domaines, le mental est en effet le déterminant le plus important du succès, bien avant les autres facteurs (savoir, savoir faire, savoir être). Il en va de même pour la performance commerciale. ​ Le mental, c'est notre dialogue intérieur, les quelque 50 000 idées que l'on échange avec soi-même alors qu'elles se limitent à seulement 6000 par jour avec autrui… ​ Autrement dit, on se parle 8 fois plus à soi-même que l'on ne parle aux autres ! Et la façon dont s'exprime ce dialogue intérieur joue un rôle déterminant sur nos résultats. Ainsi, notre performance extérieure est souvent le reflet de notre monde intérieur… ​ Pensons que le monde est difficile et il le devient… Soyons persuadés que le monde nous attend pour nous offrir des opportunités et celui-ci tiendra ses promesses… C'est le principe de la prophétie auto-réalisatrice appliquée à l'économie et aux affaires. Vous découvrirez notamment Qu'est-ce que le facteur mental au juste ? Pourquoi donc est-il donc si important en affaires ? Peut-on le modifier, le développer, l'entretenir comme on le fait pour un muscle en soulevant un poids ? Comment le mental peut-il nous permettre de traverser les épreuves professionnelles les plus difficiles et, ​notamment, d'affronter l'incertain, de surmonter le rejet ou les échecs ​ ​ Animée dans un style très vivant et parfois explosif, émaillée d'exemples inspirants et d'histoires marquantes, cette conférence de Michaël Aguilar donne toutes les clés pour se forger un mental d'acier… Un mental monumental !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T18:30:00+02:00 – 2023-04-26T21:00:00+02:00

Limoges football Michaël Aguilar

Limoges Football