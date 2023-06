Festi Sports #7 Stade Barbe d’Or Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Festi Sports #7 Stade Barbe d’Or Roubaix, 5 août 2023, Roubaix. Festi Sports #7 Samedi 5 août, 14h00 Stade Barbe d’Or Inscription sur place Au programme de cette journée sportive en famille, de nombreux ateliers vous seront proposés : Pour les 6/15 ans : Sensibilisation à la capoeira

Danse

Jeux collectifs : athlétisme, tennis, basket, rugby,… (inscription sur place) Pour les plus de 15 ans : Pétanque

Simulateur de pêche proposé par la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature

Jeux traditionnels Vélo à smoothie par les Paniers de Léa Restauration payante, tenue par les jeunes du centre social. Contact : Mohamed Bouaziz, 06 16 81 69 30 Cet événement est proposé par le centre social Alma en collaboration avec le centre social Boilly. Stade Barbe d’Or Rue jean Bart, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T14:00:00+02:00 – 2023-08-05T19:30:00+02:00

