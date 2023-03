Les Fauves Stade Auguste Delaune, 14 avril 2023, Villeparisis.

Les Fauves 14 – 16 avril Stade Auguste Delaune

Les Fauves est un spectacle de jonglage en deux parties, se déroulant sous un chapiteau bulle.

Ce chapiteau est à la fois œuvre d’art immersive et cocon pour mettre sous bulle un jonglage précieux et débordant. Une sorte de station spatiale d’exploration du jonglage.

La première partie est une ménagerie : le chapiteau, ainsi que ses abords, se visitent comme un musée. On y croise du jonglage avec la plante des pieds, du jonglage sous l’eau, du jonglage de loin, du jonglage en transe.

Comme des fauves, les jongleuses et jongleurs n’ont pas choisi d’être là. Ils sont soumis à leur passion aigüe pour les

lancers et les attrapes, et ne peuvent pas s’en échapper. Ils se sont dressés eux-mêmes pour faire un numéro qu’ils jouent

en boucle, car ils ne peuvent s’empêcher de refaire encore et encore ce qui sera peut-être, un jour, leur meilleur jonglage.

La seconde partie est une cérémonie célébrant l’endurance, l’acharnement et l’impermanence : un combat contre la

gravité et l’oubli, remporté seulement le temps du spectacle, seulement sous le chapiteau, seulement sous les projecteurs.

Mais remporté tout de même : tout va bien.

Stade Auguste Delaune avenue Henri IV 77270 Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T22:00:00+02:00

2023-04-16T16:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:30:00+02:00

Cirque Jonglage

Christophe Raynaud de Lage