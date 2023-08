Balad’en contée Stade Augignac, 23 septembre 2023, Augignac.

Augignac,Dordogne

L’Association Culture et Loisirs d’Augignac vous propose « Balad’en contée » avec la troupe « À petits pas contés ».

Tarif : 3€- Gratuit pour les moins de 12 ans. Distance : 4km.

Goûter offert à l’arrivée..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Stade

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Association Culture et Loisirs d’Augignac proposes « Balad’en contée » with the troupe « À petits pas contés ».

Price: 3 euros – Free for children under 12. Distance: 4km.

Snack offered on arrival.

La Association Culture et Loisirs d’Augignac presenta « Balad’en contée » con la compañía « À petits pas contés ».

Precio: 3 euros – Gratis para menores de 12 años. Distancia: 4 km.

Se ofrece un tentempié a la llegada.

Die Association Culture et Loisirs d’Augignac bietet Ihnen « Balad’en contée » mit der Truppe « À petits pas contés ».

Preis: 3?- Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Entfernung: 4 km.

Kostenloser Imbiss bei der Ankunft.

Mise à jour le 2023-08-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin