FÊTE DU 14 JUILLET À LODÈVE Stade André Beaumont Avenue Joseph Vallot Lodève, 14 juillet 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

La ville de Lodève célèbre le 14 juillet et vous propose une soirée festive !

Au programme :

– Repas

– Buvette par le Lion’s Club et le C.O.L.

– 22h30 : Feu d’artifice

– 23h : Bal « Canyon »

Pour le repas, la réservation est conseillée. Au menu : tomate mozzarella, poulet basquaise, fromage, tarte aux pommes, vin..

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 00:00:00. EUR.

Stade André Beaumont

Avenue Joseph Vallot

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The town of Lodève celebrates July 14th with a festive evening!

On the program:

– Meal

– Refreshments by the Lion’s Club and C.O.L.

– 10:30pm: Fireworks

– 11pm: « Canyon » ball

Reservations are recommended for the meal. Menu: tomato mozzarella, chicken basquaise, cheese, apple pie, wine.

La ciudad de Lodève celebra el 14 de julio con una velada festiva

En el programa:

– Comida

– Barra de refrescos a cargo del Club de Leones y el C.O.L.

– 22.30 h: Fuegos artificiales

– 23.00 h: Baile « Canyon

Se recomienda reservar para la comida. En el menú: tomates mozzarella, pollo vasco, queso, tarta de manzana, vino.

Die Stadt Lodève feiert den 14. Juli und lädt Sie zu einem festlichen Abend ein!

Auf dem Programm stehen:

– Mahlzeit

– Getränkeausschank durch den Lion’s Club und den C.O.L.

– 22.30 Uhr: Feuerwerk

– 23.00 Uhr: Tanzveranstaltung « Canyon »

Für das Essen wird eine Reservierung empfohlen. Menü: Tomate Mozzarella, Huhn Basquaise, Käse, Apfelkuchen, Wein.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC