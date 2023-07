Rugby Touch Treignac Stade André Barrière Treignac, 22 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Un tournoi de rugby toucher à 5 mixte organisé par le club de Treignac, équipe de 8 joueurs max.

Rendez-vous dès 10h30 au stade André Barrière pour les inscriptions, 5€ par personne, début du tournoi 11h00.

Buvette, grillades et frites..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Stade André Barrière

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A mixed 5-a-side rugby tournament organized by the Treignac club, teams of 8 players max.

Meet at 10:30 am at the André Barrière stadium for registration, 5? per person, tournament starts at 11:00 am.

Refreshment bar, grills and French fries.

Torneo de rugby 5 mixto organizado por el club Treignac, para equipos de hasta 8 jugadores.

Cita a las 10.30 h en el estadio André Barrière para la inscripción, 5 € por persona, el torneo comienza a las 11 h.

Bar, parrilla y patatas fritas.

Ein gemischtes 5er-Rugby-Touch-Turnier, das vom Club Treignac organisiert wird, mit maximal 8 Spielern.

Treffpunkt ab 10:30 Uhr im Stadion André Barrière für die Einschreibung, 5? pro Person, Turnierbeginn 11:00 Uhr.

Getränke, Grillspezialitäten und Pommes frites.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze