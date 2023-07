Visites guidées du stade de Brive Stade Amédée-Domenech Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Visites guidées du stade de Brive 16 et 17 septembre Stade Amédée-Domenech Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes par groupe.

Participez à des visites guidées du stade où vous découvrirez son histoire, les tribunes (avec vue générale sur le site), les vestiaires, la salle de presse et le local arbitre.

Stade Amédée-Domenech 116 avenue du 11 novembre 1918, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 17 94 [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 74 20 14 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 19 59 14 22 »}] Le stade Amédée-Domenech est un stade de rugby à XV situé à Brive-la-Gaillarde. Il est le stade de résidence du Club athlétique Brive Corrèze Limousin et peut également accueillir des rencontres de football du club local, l’ESA Brive.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©ville de Brive