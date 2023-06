Lemniscate – Festival Solstice – Stade Allée de Madrid Stade – Allée de Madrid Massy, 22 juin 2023, Massy.

Lemniscate – Festival Solstice – Stade Allée de Madrid Jeudi 22 juin, 19h00 Stade – Allée de Madrid

La nouvelle création d’artistes-concepteurs ultra inventifs

Fascinés par l’architecture, les artistes de la Cie Bivouac, qui nous ont enchantés avec Perceptions l’an dernier, ont inventé une structure monumentale en forme de symbole de l’infini. Trois acrobates-danseurs tentent d’y défier la gravité : lorsque la structure se métamorphose, il leur faut rivaliser de prouesses et d’agilité pour s’adapter ! On suit bouche bée leur corps-à-corps avec la machine, source d’images et de pirouettes saisissantes.

–

Auteurs – Maureen Brown, Maryka Hassi et Benjamin Lissardy

Idée originale, scénographie, conception robot, écriture – Maureen Brown

Mise en scène – Maryka Hassi

Assistant à la mise en scène – Benjamin Lissardy

Musicien – Yanier Hechavarria Maya

Création et régie lumière – Louise Nauthonnier

Régisseur général et conduite des moteurs – Simon Drouart

Acrobates – Benjamin Lissardy et Nicolas Sannier

Danseurs – Nicolas Sannier et Amélie Jousseaume

Étude et construction structure – Sud Side Marseille

Système embarqué – Akwariom

Calculs de forces – Alain Dressard

Stade – Allée de Madrid Allée de Madrid Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T20:00:00+02:00

2023-06-22T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T20:00:00+02:00

© Olivier Penaranda