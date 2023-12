32è Semi Marathon Stade Alexandre Cueille Tulle, 17 mars 2024, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

le Tulle Athletic Club organise sur un nouveau parcours, son 32ème semi-marathon dans les rues de Tulle et la vallée de la Corrèze. En complément à cette course nous vous proposons un nouveau 5 km du printemps. Ces épreuves à label régional sont qualificatives pour les championnats de France de semi-marathon et de 5 km. Les départs seront donnés simultanément à 10h, place Marcel Paul à l’entrée du stade Alexandre Cueille à Tulle. Les arrivées se feront sur la piste d’athlétisme . Parcours : plat et rapide Semi-marathon : Le semi prendra la direction du centre ville jusqu’au pont de la Barrière et retour vers le stade puis un aller et retour sur une petite route de campagne le long de la rivière Corrèze et arrivée au stade. Course à partir de la catégorie junior. 5 km du Printemps : Le 5 km du printemps partira à l’opposé du semi dans la vallée jusqu’au lieu-dit la Cible.

le Tulle Athletic Club organise sur un nouveau parcours, son 32ème semi-marathon dans les rues de Tulle et la vallée de la Corrèze. En complément à cette course nous vous proposons un nouveau 5 km du printemps. Ces épreuves à label régional sont qualificatives pour les championnats de France de semi-marathon et de 5 km. Les départs seront donnés simultanément à 10h, place Marcel Paul à l’entrée du stade Alexandre Cueille à Tulle. Les arrivées se feront sur la piste d’athlétisme . Parcours : plat et rapide Semi-marathon : Le semi prendra la direction du centre ville jusqu’au pont de la Barrière et retour vers le stade puis un aller et retour sur une petite route de campagne le long de la rivière Corrèze et arrivée au stade. Course à partir de la catégorie junior. 5 km du Printemps : Le 5 km du printemps partira à l’opposé du semi dans la vallée jusqu’au lieu-dit la Cible

le Tulle Athletic Club organise sur un nouveau parcours, son 32ème semi-marathon dans les rues de Tulle et la vallée de la Corrèze. En complément à cette course nous vous proposons un nouveau 5 km du printemps. Ces épreuves à label régional sont qualificatives pour les championnats de France de semi-marathon et de 5 km. Les départs seront donnés simultanément à 10h, place Marcel Paul à l’entrée du stade Alexandre Cueille à Tulle. Les arrivées se feront sur la piste d’athlétisme . Parcours : plat et rapide Semi-marathon : Le semi prendra la direction du centre ville jusqu’au pont de la Barrière et retour vers le stade puis un aller et retour sur une petite route de campagne le long de la rivière Corrèze et arrivée au stade. Course à partir de la catégorie junior. 5 km du Printemps : Le 5 km du printemps partira à l’opposé du semi dans la vallée jusqu’au lieu-dit la Cible

.

Stade Alexandre Cueille

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze