Plévin Spectacle et fest-noz à Plevin Stad-kêr Plevin – Stade municipal de Plevin Plévin, 17 juin 2023, Plévin. Spectacle et fest-noz à Plevin Samedi 17 juin, 18h30 Stad-kêr Plevin – Stade municipal de Plevin Entrée spectacle + fest noz : 8 € Le 17 juin à partir de 18H30, vous pourrez admirer le Bagad de Cap Caval (Champions de Bretagne à plusieurs reprises), mais également le cercle Brug ar Menez de Spézet, groupe local et qui fait partie des meilleurs groupes de Bretagne ainsi que le bagad de Spézet qui fête cette année ses 20 ans !

Cette soirée se poursuivra par un Fest-noz extérieur sur plancher ! Stad-kêr Plevin – Stade municipal de Plevin 7 cité Kerivoal, 22340 Plévin Plévin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

