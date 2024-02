Stacey Kent Trio feat. Quatuor à cordes Akilone Odéon- Théâtre de l’Europe Paris, lundi 13 mai 2024.

Le lundi 13 mai 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT INÉDIT D’OUVERTURE DU FESTIVAL : STACEY KENT TRIO Feat. QUATUOR À CORDES AKILONE

QUAND L’UNE DES PLUS BELLES VOIX DU JAZZ RENCONTRE LA POÉSIE D’UN QUATUOR : ÉMOTIONS GARANTIES !

Son immense talent et sa voix douce et envoûtante séduisent le public du monde entier depuis vingt-sept ans. La chanteuse américaine, francophile et francophone Stacey Kent a sorti en novembre dernier son quatorzième album « Summer me, winter me ». Pour ce concert, elle offrira des chansons issues de ce petit bijou ainsi que des morceaux de son répertoire qu’elle affectionne le plus, chantés en anglais, français et brésilien.

Avec toute la sensibilité qui émerveille chacun de ses concerts, elle convoque ici Antonio Carlos Jobim, Michel Legrand, Jacques Brel ou Richard Rogers, pour offrir tel un cadeau à son public les plus beaux titres de sa carrière.

En exclusivité à Paris à l’occasion du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris, Stacey Kent ouvrira en beauté cette 23e édition, accompagnée pour la première fois du Quatuor à cordes Akilone. Lauréates du Premier Grand Prix et du prix Proquart et du Concours international de Bordeaux, ces quatre talentueuses jeunes femmes mènent une carrière internationale notoire, après avoir grandi auprès d’éminents chambristes tels Hatto Beyerle, Vladimir Mendelssohn, Johannes Meissl, Mathieu Herzog et le quatuor Ebène. Un jeu élégant et un son généreux qui viendront sublimer le trio de Stacey Kent.

Voilà quinze ans que le festival s’installe dans le magnifique théâtre à l’italienne de l’Odéon pour imaginer et vous promettre d’inoubliables rencontres musicales, et ça se fête !

Cette soirée exceptionnelle, où poésie et sensibilité seront à leur apogée, s’annonce déjà comme une belle promesse tenue.

Stacey Kent : voix / Art Hirahara : piano / Jim Tomlinson : saxophone

Magdalena Geka : violon I / Elise De-Bendelac : violon II / Avishai Chameides : alto / Lucie Mercat : violoncelle

Odéon- Théâtre de l’Europe Place de l’odéon 75006

Contact : https://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/stacey-kent-trio-feat-quatuor-a-cordes-akilone/ billetterie@festivaljazzsaintgermainparis.com https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

Benoit-Peverelli, Benjamin Chelly