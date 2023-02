STACEY KENT EN CONCERT ESPACE PIERRE AMOYAL, 7 avril 2023, MORANGIS.

STACEY KENT EN CONCERT ESPACE PIERRE AMOYAL. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

La chanteuse américaine Stacey Kent est une artiste au style si inclassable qu’elle mériterait une catégorie à elle seule. Magnifique interprète de ce vaste répertoire de standards qu’on désigne comme « Great American Songbook », Stacey Kent, qui parle couramment français et portugais, a élargi au fil des ans son territoire bien au-delà du jazz, s’aventurant dans la chanson et la bossa nova, toujours de façon très personnelle, s’appropriant les styles sans jamais en transgresser les codes. Dans Songs from other places, son nouvel album, elle revisite des titres de Paul Simon, John Lennon, Paul McCartney, ou encore George Gershwin ou Stevie Nicks et chante sur les mots du Nobel de Littérature Kazuo Ishiguro. Stacey Kent, acclamée dans le monde entier pour son immense talent, vient à nouveau nous envoûter de sa voix limpide et de son phrasé délicat. Stacey Kent

Votre billet est ici

ESPACE PIERRE AMOYAL MORANGIS 12 avenue de la République Essonne

24.2 EUR

