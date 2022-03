Stacey Kent Aix-en-Provence, 10 mai 2022, Aix-en-Provence.

Stacey Kent Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

2022-05-10 – 2022-05-10 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 36 Après deux millions d’albums vendus, quinze années de tournées internationales et un enregistrement avec un orchestre symphonique, la chanteuse américaine et francophile a imposé son jazz sophistiqué au phrasé impeccable au monde entier.



Depuis son entrée chez Blue Note en 2006, elle développe son propre univers chaloupant entre jazz, chanson et bossa nova. Son mari, le saxophoniste Jim Tomlinson lui écrit ses chansons taillées à sa mesure.



Sur scène, sans fioritures ni démonstration technique, son chant vous caresse comme un secret chuchoté à l’oreille avec juste ce qu’il faut de passion pour se sentir privilégié, attentif confident d’un soir.



● Voix Stacey Kent

● Piano Art Hirahara

● Saxophones, flûtes Jim Tomlinson.

L’une des plus belles voix d’Amérique du Nord vous emmène pour une balade romantique aux mille couleurs. Au Grand Théâtre

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

