2023-03-10 20:30:00 – 2023-03-10 22:30:00

Bouches-du-Rhone EUR 25 25 Des lieux prestigieux, une somptueuse œuvre symphonique/chorale magique, dans l’air du temps, écrite par le célèbre compositeur de la “Messe pour la paix” et “Adiemus”.

La dynamique d’un plateau imposant, regroupant 120 choristes, un grand orchestre symphonique de 60 musiciens et la voix splendide de la contralto Marie PONS, sous la direction du chef Carlos Gomez – Orellana, cette partition vous entraîne sur un chemin mystique aux sonorités envoûtantes et exotiques, alliant symphonie et musique sacrée aux sonorités de film épique !

Un concert innovant qui ravira tous les publics. Le Stabat Mater écrit par Karl Jenkins en 2008, œuvre moderne intemporelle aux sonorités mystiques (harmonies classiques) et exotiques (sonorités orientales mêlées aux percussions) est servi par 120 choristes, 60 musiciens.

