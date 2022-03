STABAT MATER, DVOŘÁK / PARIS CHORAL SOCIETY Cathédrale américaine Paris Catégories d’évènement: île de France

STABAT MATER, DVOŘÁK / PARIS CHORAL SOCIETY Cathédrale américaine, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 18h00 à 19h30

Le jeudi 24 mars 2022

de 20h00 à 21h30

payant

C'est en 1875, six mois après le décès de sa fille Josefa, âgée d'à peine deux ans, qu'Anton Dvorak entreprend l'écriture de son Stabat Mater. Achevé en 1876, Dvorak est obligé de reporter l'orchestration jusqu'en 1887, lorsque ses deux autres enfants disparaissent à leur tour, l'un après l'autre. Les thèmes représentés dans cette musique, de l'amour et la douleur, sont particulièrement poignants, d'autant plus en ce context actuel.

