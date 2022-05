Stabat Mater de Scarlatti Vault-de-Lugny, 26 août 2022, Vault-de-Lugny.

Stabat Mater de Scarlatti Eglise Saint Germain 7 Place Saint Germain Vault-de-Lugny

2022-08-26 – 2022-08-26 Eglise Saint Germain 7 Place Saint Germain

Vault-de-Lugny Yonne Vault-de-Lugny

EUR 8 24 Désignée comme sublime poème de la douleur par Vincenzo Bellini, la séquence du Stabat Mater fut une source inépuisable d’inspiration pour nombre de compositeurs. Incomparable chef-d’œuvre pour dix voix solistes, celui de Domenico Scarlatti constitue l’une des plus poignantes expressions des souffrances de Marie révélant tout à la fois la personnalité et les couleurs du maître italien, si chères et si familières à Bertrand Cuiller.

contact@lacitedelavoix.net +33 3 86 94 84 30 https://www.lacitedelavoix.net/

Désignée comme sublime poème de la douleur par Vincenzo Bellini, la séquence du Stabat Mater fut une source inépuisable d’inspiration pour nombre de compositeurs. Incomparable chef-d’œuvre pour dix voix solistes, celui de Domenico Scarlatti constitue l’une des plus poignantes expressions des souffrances de Marie révélant tout à la fois la personnalité et les couleurs du maître italien, si chères et si familières à Bertrand Cuiller.

Eglise Saint Germain 7 Place Saint Germain Vault-de-Lugny

dernière mise à jour : 2022-05-13 par