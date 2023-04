Stabat Mater de Dvorak & Orchestre Hélios à l’Eglise de la Madeleine Eglise de la Madeleine, 16 juin 2023, Paris.

Le vendredi 16 juin 2023

de 20h45 à 22h00

.Tout public. payant

Catégorie 1 40€, Catégorie 2 30€, Catégorie 3 20€

Tr (étudiants, chômeurs) : Catégorie 1 30€, Catégorie 2 20€, Catégorie 3 15€

Stabat Mater de Dvorak

Orchestre Hélios

Chœur Sul Fiato

Chœur Variatio

Direction Jean-Marie Puissant

Dvorak était peu connu en dehors de son pays d’origine, le Stabat Mater va contribuer à faire connaître son auteur sur la scène mondiale. L’œuvre est dédicacée à František Hušpauer, un ami d’enfance du musicien. Elle est sa première œuvre sacrée, à part une messe de jeunesse qu’il a détruite et une autre perdue. Elle est intimement liée à la tragédie familiale qui frappe Dvořák. Le 21 septembre 1875, sa fille nouveau-née, Josefa, meurt. En réaction à ce deuil, Dvořák compose une première version de l’œuvre entre le 19 février et le 7 mai 1876. Cette version est confiée à quatre solistes, un chœur et un piano. Dvořák met l’œuvre de côté sans aborder l’orchestration.

Dvořák perd ses deux autres enfants à quelques semaines d’intervalle, sa fille Ruzena le 13 août et son fils ainé Otokar le 8 septembre 1877. C’est alors qu’il reprend le manuscrit abandonné l’année précédente. Il rajoute trois mouvements (les numéros 5, 6 et 7) et orchestre l’ensemble de l’œuvre entre octobre et le 13 novembre 1877.

La création de la version avec orchestre eut lieu le 23 décembre 1880 à Prague.

L’audience de son œuvre devient très vite internationale, avec des exécutions dans les différentes grandes villes d’Europe et aux États-Unis. Dvořák est invité à Londres en 1884 pour y diriger sa partition au Royal Albert Hall, avec un effectif impressionnant (près de 800 choristes), ce qui a contribué de manière importante à la reconnaissance du reste de son œuvre en Angleterre.

La version originale (pour piano, chœur et solistes) n’a jamais été exécutée du vivant de Dvořák. Trouvée dans une collection privée, elle est éditée en 2004 et interprétée depuis par de petites formations.

Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée.

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

