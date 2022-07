Stabat Mater, 13 septembre 2022, .

Stabat Mater



2022-09-13 20:30:00 – 2022-09-13

12 20 EUR Le choeur de l’Opéra de Dijon rejoue l’oeuvre d’un grand compositeur d’opéra, Rossini. De la musique sacrée, du XIXe, alors jugée « trop séculière, trop sensuelle, trop divertissante pour le sujet religieux » par ses détracteurs. Un joyau de musique vocale !

Stabat Mater est un texte du XIIIe siècle, célébrant la douleur de la Vierge aux pieds de la Croix. Un texte empli de grave solennité, avec laquelle dénote l’esthétique choisie par Rossini, pleine de séduction vocale et d’hédonisme opératique. Pas étonnant, donc, que le compositeur dû essuyer une volée de critiques : comment grand Dieu osait-il divertir avec les souffrances de la mère du Christ ? Son Stabat Mater, d’une beauté époustouflante, fut un triomphe dans toute l’Italie après sa création en 1831. Rossini y jongle de manière surnaturelle entre musique lyrique et musique religieuse, gravité majestueuse et mélodies frénétiques, créant ainsi un des sommets de cette forme d’oeuvre. Ici, proposé dans une version où le piano à quatre mains remplace l’orchestre, plaçant ainsi les voix en majesté. Le choeur de l’Opéra de Dijon est rejoint par six solistes et deux pianistes de l’Académie de l’Opéra de Paris.

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

Tout Public

Durée : 1h20

