Les petits déj Essenti’elles Stab Vélodrome Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les petits déj Essenti’elles Stab Vélodrome, 21 janvier 2023, Roubaix. Les petits déj Essenti’elles 21 janvier et 18 mars 2023 Stab Vélodrome

Abonnement aux 4 conférences : 68 € en prix de base ou 88 € en prix de soutien. 1 conférence : 20€, prix de soutien : 24€

Ecoute et partage Stab Vélodrome Rue Alexandre Fleming Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.petitdejessentielles.com/index.php »}] Vous désirez rencontrer d’autres femmes, oser une parole libre et authentique, partager pour vous enrichir. Vous voulez que votre vie ait du sens et le communiquer. Les petits-déj Essenti’elles sont faits pour vous ! Conférence partage autour d’un petit déjeuner

Essenti’elles propose à des femmes de tous âges, croyantes, agnostiques ou athées, de se retrouver autour d’un petit déjeuner pour une conférence suivie d’un temps de partage. Par ce double exercice d’écoute et de parole, ces matinées offrent un moment privilégié de réflexion au coeur de nos vies. Une fois dans l’année, les conférences sont ouvertes aux hommes. Les attitudes « Essenti’elles » du partage invitent à oser être soi-même tout en s’enrichissant du témoignage des autres : confidentialité, écoute respectueuse, bienveillance, parole en « Je ». Les thèmes et les conférenciers choisis favorisent une réflexion, des prises de conscience et interpellent les femmes dans ce qu’elles vivent : développement personnel, couple, famille, éducation, spiritualité, communication, sexualité, philosophie… Accéder au site et aux inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T09:00:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00 Asso Essenti’Elles

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Stab Vélodrome Adresse Rue Alexandre Fleming Ville Roubaix lieuville Stab Vélodrome Roubaix Departement Nord

Stab Vélodrome Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Les petits déj Essenti’elles Stab Vélodrome 2023-01-21 was last modified: by Les petits déj Essenti’elles Stab Vélodrome Stab Vélodrome 21 janvier 2023 roubaix Stab Vélodrome Roubaix

Roubaix Nord