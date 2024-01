Perche en Or STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, mercredi 14 février 2024.

Perche en Or Venez vivre un spectacle sportif exceptionnel avec un concours de saut à la perche Mercredi 14 février, 19h00 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Billetterie en ligne à partir de 7€

Début : 2024-02-14T19:00:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T19:00:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

Le mercredi 14 février, dès 19h le STAB Vélodrome se transformera en stade olympique pour accueillir un concours international masculin et féminin de saut à la perche !

Perche en Or est organisé par le Lille Métropole Athlétisme, 3ème club français au classement de la Fédération Française d’Athlétisme.

Dans le cadre du circuit du Perche Elite Tour, Perche en Or est la 3ème étape pour l’année 2024.

Cet événement a lieu toute la journée avec des concours régionaux, et le soir le concours avec les meilleurs athlètes mondiaux en perche.

