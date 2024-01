Journée de la petite enfance 2024 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, samedi 10 février 2024.

Journée de la petite enfance 2024 Journée de la petite enfance 2024 Samedi 10 février, 10h30 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Cette 6ème journée dédiée à la petite enfance, c’est-à-dire aux enfants de 0 à 6 ans, accueille les familles ou futurs parents pour donner toutes les informations nécessaires au quotidien des jeunes enfants :

– Des renseignements sur les modes de garde (crèche municipale ou privée ou associative, garde individuelle ou collective, rôle des assistantes maternelles et mise en contact…)

– Des informations sur la santé et l’accès aux soins

– Des idées de loisirs ou activités culturelles et sportives

– La présentation d’un nouveau lieu d’accueil pour les parents et leurs enfants

– Des réponses de professionnels concernant le sommeil de votre enfant, son alimentation, l’utilisation des écrans…

Pour égayer cette journée, vous trouverez aussi sur place des ateliers de psychomotricité, un spectacle de marionnettes, l’éveil à la musique, le récit de comptines… et des ateliers de massage à partager avec vos enfants !

Le samedi 10 février 2024, au Stab vélodrome de Roubaix, de 10h30 à 17h.

L’accueil a été spécialement pensé pour les familles avec un coin allaitement, intégrant la possibilité de se restaurer sur place et de réchauffer un biberon ou un petit pot.

Zoom emploi : La petite enfance est un secteur qui recrute. Les personnes à la recherche d’un emploi intéressées par ces métiers pourront déposer leur CV dans la boîte prévue à cet effet et échanger sur place avec des professionnels.

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/Stabvelodrome/;https://twitter.com/Stabvelodrome;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=81d041d2-aaf4-4a35-9bae-7b062c1e22e4

petite enfance jeunes enfants

Ville de Roubaix